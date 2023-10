Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, fiind una aparte pentru Karim Benzema. Câștigătorul Balonului de Aur a marcat ambele goluri, fiind pentru prima dată în carieră când atacantul înscris în poarta propriei echipe.

În urma acestui rezultat, Al Taawon se află pe locul doi, cu 23 de puncte, în timp ce Al Ittihad ocupă poziția a treia, cu 20 de puncte. Lider este Al Hilal, cu 23 puncte, dar un meci mai puțin disputat.

Le 4ème But de Karim Benzema en SPL pic.twitter.com/9nPF8hHwvj

Atacantul francez al clubului saudit Al Ittihad a devenit ținta mai multor critici după ce a luat poziție în conflictul israeliano-palestinian.

Senatoarea partidului Republicanii, Valérie Boyer, a afirmat miercuri, într-o postare social-media, că dacă legăturile fotbalistului Karim Benzema cu Frăţia Musulmană vor fi dovedite, fotbalistului ar trebui să i se retragă atât Balonul de Aur, cât şi cetăţenia franceză.

În urmă cu câteva zile, atacantul francez al echipei saudite Al Ittihad, Karim Benzema a luat poziţie în conflictul israeliano-palestinian în favoarea populaţiei palestiniene. „Toate rugăciunile noastre pentru locuitorii din Gaza, care sunt din nou victime ale acestor bombardamente nedrepte, care nu cruţă femei sau copii”, a scris el într-un tweet, duminică, 15 octombrie 2023.

????????The moment Karim Benzema scored an own goal.#Benzema || #Alittihad pic.twitter.com/xsDfnXXhH5