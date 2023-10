De ce s-a bucurat mama lui Bănel Nicoliță la autogolul de pe Santiago Bernabeu  

În minutul 70 al jocului, Bănel a un marcat în propria poartă de la circa 20 de metri, după ce a intenționat să-i paseze mingea portarului Cornel Cernea

Bănel Nicoliță, unul dintre cei mai valoroși mijlocași dreapta români de după Revoluție, frapează prin sinceritatea sa. Fost fotbalist în Ligue 1, campionatul în care ajung din ce în ce mai puțin români, brăileanul se poate mândri că a jucat în carieră și la un turneu final al Campionatului European, dar și în Liga Campionilor, cu Steaua, împotriva unor nume mari ale fotbalului, precum Roberto Carlos, David Beckham sau mulți alții.

De ce s-a bucurat mama lui Bănel Nicoliță la autogolul

Nicoliță a rămas pe retina fanilor și datorită autogolului de pe Santiago Bernabeu, din meciul Stelei cu Real Madrid, când în poarta roș-albaștrilor era Cornel Cernea. Un tip săritor, superstarul David Beckaham a fost atunci priul adversar care l-a încurajat pe mijlocașul dreapta de la Steaua, actuala FCSB. Episodul a fost povestit recent din alt unghi de fostul internațional.

Bănel Nicoliță a istorist în cadrul podcastului Business Philosophy de ce mama lui s-a bucurat după autogolul lui din meciul cu Real Madrid.

“Mama, săraca, în momentul când am dat autogol s-a bucurat crezând că am dat gol. I-am zis, ‘Nu, mamă, am greșit poarta‘“, a povestit Bănel Nicoliță, în podcastul Business Philosophy, moderat de jurnalistul Romeo Chiriac.

În sezonul 2006-2007, Steaua a făcut parte dintr-o grupă dificilă în Champions League, cu Real Madrid, Lyon și Dinamo Kiev. Pe 1 noiembrie 2006, formația condusă de Cosmin Olăroiu pierdea la limită pe “Santiago Bernabeu”, scor 1-0. Meciul avea să fie decis de un autogol al lui Bănel Nicoliță în minutul 69.