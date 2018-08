PSG pregateste o noua lovitura! "Negocieri avansate" cu un jucator care a castigat tot ce se putea

PSG pregateste un transfer bomba!

Negocierile dintre PSG si Bayern Munchen pentru Jerome Boateng se afla intr-un stadiu avansat, potrivit informatiilor Sky Sports Germany.

In varsta de 29 de ani, Boateng joaca la Bayern din 2011, atunci cand a plecat de la Manchester City si s-a stabilit din nou in Germania.

De atunci, Boateng si-a construit imaginea unuia dintre cei mai talentati fundasi centrali din fotbalul mondial, reusind sa castige sase titluri in Bundesliga, 3 Cupe ale Germaniei si un trofeu Champions League.

Avand in vedere ca are inca un rol crucial in linia de fund a lui Bayern, vestea despre disponibilitatea sa la transfer in aceasta vara a fost una suprinzatoare.

Boateng nu a contrazis in niciun fel aceste zvonuri, atunci cand, dupa eliminarea din semifinalele Champions League, a spus: "Am experimentat totul la Bayern". El s-a intrebat, retoric, ce tinte ar putea sa-si mai puna pentru a evolua in vreun fel la actuala echipa, avand in vedere ca a reusit totul cu nemtii de la Munchen.

Doua cluburi au fost date drept posibile destinatii pentru Boateng. Este vorba despre Manchester United si PSG.

Desi se zvonea ca englezii au cele mai multe sanse sa-l transfere pe neamt, informatiile din presa germana arata ca PSG a facut o oferta uriasa pentru Boateng si ca negocierile dintre clubul francez si Bayern Munchen sunt intr-un stadiu avansat. Rezultatul acestor discutii este asteptat in zilele urmatoare.