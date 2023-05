Bayern Munchen a câștigat meciul din ultima etapă din Bundesliga, 2-0 cu Hertha Berlin, goluri Serge Gnabry (69) și Kingsley Coman (79), și a revenit pe primul loc, având un punct peste marea rivală Borussia Dortmund cu patru runde înainte de finalul campionatului.

Serge Gnabry a devenit astfel singurul fotbalist care a înscris cel puțin de 10 ori în fiecare dintre ultimele 7 sezoane din Bundesliga!

”Mr. Consistent”, a postat contul de Twitter Statman Dave, specializat pe statistici din fotbal.

Serge Gnabry is the only Bundesliga player to score 10+ goals in each of the last 7 seasons:

2016/17 - 11

2017/18 - 10

2018/19 - 10

2019/20 - 12

2020/21 - 10

2021/22 - 14

2022/23 - 10

Mr. Consistent. ✨ pic.twitter.com/k1TCkprtB1