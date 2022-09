Căpitanul Borusiei Dortmund a părăsit terenul în minutul 32, la scorul de 0-0, când a fost înlocuit cu Giovanni Reyna.

Accidentarea lui Reus s-a produs în momentul în care un adversar a încercat să îl deposedeze. Deși nu a fost lovit, internaționalul german a călcat greșit și a părut să își sucească glezna piciorului drept.

Reus a acuzat dureri puternice și a fost scos cu targa de pe teren.

Accidentarea mijlocașului ofensiv vine cu doar două luni înainte de startul Cupei Mondiale, iar prezența sa la naționala Germaniei este pusă sub semnul întrebării, având în vedere că accidentarea a părut destul de gravă.

Până la meciul cu Schalke, Reus fusese titular în toate cele nouă meciuri ale Borussiei Dortmund din acest sezon, reușind să marcheze trei goluri și să ofere patru pase decisive.

