Lewandowski, OFICIAL EXTRATERESTRU: e al 4-lea fotbalist inca in activitate care ajunge la 500 de goluri!

Bayern n-a avut probleme cu Schalke, pe care a batut-o cu 4-0. Meciul a fost unul special pentru Lewandowski.

Polonezul de 32 de ani a inscris un gol si a intrat oficial in 'Club 500', alaturi de Messi, Ronaldo si Zlatan Ibrahimovic. Cei 4 sunt singurii fotbalisti inca in activitate care au marcat de cel putin 500 de ori in cariera!

Lewandowski are 272 de goluri marcate numai in tricoul lui Bayern, la care a venit in 2014 de la rivala Borussia Dortmund.

Atacantul e castigatorul trofeului 'The Best', acordat celui mai bun fotbalist al anului in ancheta FIFA. Ar fi castigat aproape sigur si 'Balonul de Aur', insa trofeul France Football nu s-a acordat din cauza conditiilor speciale in care se joaca fotbalul in contextul pandemiei.