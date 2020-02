Bayern Munchen, inspaimantata si ea de coronavirus! Ce decizie extrema a luat clubul german

Virusul a bagat panica in lumea fotbalului.

Bayern Munchen a anuntat ca le va interzice jucatorilor sa dea autografe si sa faca poze cu fanii, ca urmare a amenintarii de coronavirus.

Gruparea germana a facut anuntul printr-un comunicat pe site-ul oficial. Germanii declara ca decizia a fost luata ca urmarea a consultarilor cu medicii echipei.

"In urma recomandarilor primite de la Institutul Robert Koch si de la departamentul medical al echipei, am decis ca jucatorii sa nu mai dea autografe pentru o periaoda. De asemenea, acestia nu vor face fotogafii cu fanii. Speram ca suporterii sa fie intelegatori", se arata in comunicat.



Tot astazi, autoritatile din Anglia au anuntat ca Son va fi tinut in carantina doua saptamani dupa intoarcerea in tara. Acesta se afla momentan in Coreea de Sud pentru o operatie la brat.