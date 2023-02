Formaţia Borussia Dortmund a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Freiburg, în etapa a 19-a a campionatului Germaniei. Acest meci a înregistrat şi prima reuşită la Borussia pentru internaţionalul ivorian Sebastian Haller, care s-a vindecat de cancer la testicule după patru cicluri de chimioterapie şi două operaţii.

Imediat după marcarea golului, toți colegii s-au dus să-l îmbrățișeze și a ieșit un meleu al unei bucurii intense!

Pagina de Twitter a celor de la Dortmund a titrat sugestiv: "He-s a hero!"

Dortmund – Freiburg 5-1. Au marcat: Schlotterbeck (26), Adeyemi (48), Haller (51), Brandt (69), Reyna (82) / Holer (45+1). Freiburg a avut doi jucători eliminaţi, pe Sildilia (17) şi Streich (77).

Dortmund's reaction to Sebastien Haller scoring his first goal since beating cancer ???? pic.twitter.com/RLRnP1kScq