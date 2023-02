Campioana din Ligue 1 nu se poate baza pe serviciile lui Neymar, Kylian Mbappe și Sergio Ramos, cei trei având problemele medicale.

În etapa 22 din Ligue 1, PSG a jucat pe teren propriu cu Toulouse, iar formația antrenată de Christophe Galtier avea nevoie de o victorie, ținând cont că Marseille și Lens sunt în urmărirea lor.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 20 prin van den Boomen, însă PSG a egalat înainte de pauză prin Hakimi. În minutul 58, campioana Franței a trecut în avantaj prin reușita incredibilă a lui Lionel Messi.

QUÉ GOLAZO DE MESSI!!!

LIONEL ANDRÉS MESSI, THE INDISPUTABLE GOAT, GIVES PSG THE LEAD!!!