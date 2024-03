FC Bayern și-a găsit antrenor după ce a fost refuzată de Xabi Alonso

După 26 de etape disputate în primul eșalon al Germaniei, Bayern Munchen se situează pe a doua poziție cu 60 de puncte. În consecință, bavarezii au înregistrat până acum 19 victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Antrenor principal la FC Bayern este Thomas Tuchel, care se află la cârma echipei din martie 2023. Doar că neamțul se va despărți de bavarezi la finele actualei stagiuni, iar conducerea a găsit candidatul ideal pentru înlocuirea acestuia: Xabi Alonso.

Tehnicianul traversează un sezon de vis la Bayer Leverkusen, dar a decis să continue cu clubul și în următorul sezon, fapt pentru care Bayern a fost nevoită să se reprofileze.

Conform jurnalistului sportiv Florian Plettenberg, bavarezii s-au pregătit pentru un refuz și au în acest moment doi candidați pe listă. Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) și Julian Nagelsmann (Naționala Germaniei).

De asemenea, FC Bayern a discutat și cu Ralf Rangnick, doar că nu e în pole-position, a mai scris Florian Plettenberg pe rețelele sociale, care a adăugat că ”echipa vrea să-și prezinte noul antrenor în luna Aprilie”.

