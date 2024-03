România a întâlnit-o pe Irlanda de Nord la București, pe Arena Națională, scor 1-1, și pe Columbia la Madrid, pe ”Civitas Metropolitano”, meci încheiat 2-3.

Sorin Cârțu trage o concluzie dură despre Gică Hagi: ”Nu poate scăpa de asta”

Ianis Hagi a bifat doar 49 de minute în cele două partide, iar Gică Hagi a avut o reacție dură la TV - DETALII AICI

Sorin Cârțu, fost președinte la Universitatea Craiova, a ținut să evidențieze că Gică Hagi nu poate scăpa de ”sentimentul de tată și de frustrare” când vine vorba despre fiul său.

Fostul oficial de la Craiova a mai precizat că Gică Hagi ”are mereu impresia că fiul lui e prejudiciat” și a susținut că Edi Iordănescu a vrut să vadă cum se descurcă și alți jucători la națională.

”Nu știu gândirea lui Iordănescu. Totuși el i-a adus un argument pertinent. ‘Știi, față de jucătorii care joacă mai puțin la echipe, al meu…’ Mă rog, nu cred că s-a exprimat așa, despre Ianis era vorba. Dar Gică în toate aparițiile sale TV nu se poate debarasa de sentimentul ăsta de tată și de frustrare… Are mereu impresia că fiul lui e prejudiciat.

El într-adevăr n-a jucat deloc titular în cele două partide, dar eu consider că Iordănescu are impresia lui despre Hagi și Hagi are un loc aparte în naționala României. Poate că el voia să vadă altceva. Gândește-te că Dennis Man n-a prea jucat în ultimele meciuri de calificarea. A fost accidentat.

Și, atunci, Edi poate voia să vadă cum se descurcă Man, să le dea mai mult și altora, pentru a îi recâștiga pentru echipa națională”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Columbia - România s-a încheiat 3-2

Columbia a dominat meciul şi a deschis scorul încă din minutul 5, prin Jhon Cordoba, care a înscris cu o lovitură de cap. În minutul 36, Stanciu şi Marius Marin s-au încurcat şi după o pasă cu călcâiul, iar Jhon Arias a marcat pentru 2-0.

Horaţiu Moldovan a intervenit excelent în minutele 52 şi 66, dar portarul tricolorilor nu a mai avut ce face la şutul lui Yaser Asprilla, din minutul 80.

Pe final, românii au făcut pressing în preajma careului advers, iar Ianis Hagi a recuperat mingea şi a înscris primul gol pentru elevii lui Edi Iordănescu. Tricolorii au mai înscris odată, în minutul 90+4, când Man a pasat şi Florin Tănase a redus din diferenţă.