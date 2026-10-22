Echipa germană Bayern Munchen a anunţat joi că atacantul columbian Luis Diaz s-a accidentat în meciul cu Arsenal, de miercuri.

Luis Diaz, OUT o lună după accidentare!

Conform presei germane, el va lipsi de pe teren cel puţin o lună, scrie News.ro.

Internaţionalul columbian Luis Diaz (29 de ani) a rămas pe bancă la începutul meciului cu Arsenal, de miercuri, din Liga Campionilor, dar antrenorul Vincent Kompany l-a introdus în joc în minutul 68. Atacantul a ieşit în minutul 90, accidentat

După testele efectuate, Bayern a anunţat că el a suferit o "ruptură musculară minoră" la coapsa stângă, accidentare care îl va face pe Diaz indisponibil pentru o perioadă mai lungă.

Bavarezii mai au probleme în compartimentul ofensiv, unde lipseşte şi Jamal Musiala.