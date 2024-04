El e antrenorul favorit să o preia pe Bayern Munchen!

Bavarezii au anunțat deja că antrenorul Thomas Tuchel (50 de ani) va pleca de la echipă la finalul acestui sezon, probabil din cauza rezultatelor modeste ale echipei, iar șefii clubului au început deja să-i caute un înlocuitor.

Bayern Munchen a vrut să dea o adevărată lovitură pentru sezonul următor și să-l convingă pe Xabi Alonso (42 de ani), antrenorul revelației Bayer Leverkusen, să preia echipa din vară.

Doar că spaniolul își dorește să rămână și la anul la actuala sa echipă, astfel că bavarezii s-au reorientat către fostul lor antrenor Julian Nagelsmann (36 de ani), cu care ar fi început deja negocierile.

Potrivit jurnalistului Tobi Altschäffl de la publicația germană BILD, actualul selecționer al Germaniei este în prezent favorit pentru a prelua postul care va fi lăsat liber din vară de Thomas Tuchel.

