Chiar dacă bavarezii au anunțat că despărțirea de antrenorul de 50 de ani se va produce abia la finalul acestui sezon, sunt șanse ca banca tehnică să fie preluată de alt antrenor încă din acest sezon competițional.

După ce a fost refuzată de Xabi Alonso și Zinedine Zidane, Bayern Munchen a decis să-l contacteze pe selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann (36 de ani), scrie jurnalistul Christian Falk de la publicația germană Bild.

Nagelsmann a mai pregătit Bayern Munchen între iulie 2021 și martie 2023, reușind să câștige un titlu de campion și două Supercupe ale Europei. Pe banca tehnică a echipei bavareze acesta a fost înlocuit chiar de Thomas Tuchel, care a reușit să câștige titlul în sezonul precedent.

True✅ According to our Information Max Eberl, Head of Sport @FCBayern, had already contact to the Management of Julian Nagelsmann. A Comeback of Nagelsmann at Bayern is imaginable @BILD_Sport @altobelli13