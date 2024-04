Harry Kane și-a decis viitorul după un sezon petrecut la Bayern

Harry Kane a fost achiziționat de FC Bayern Munchen în august 2023 pentru 95 de milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la 90 de milioane. Acum, fotbalistul este cotat de site-urile de specialitate la 110 milioane.

Harry Kane a vorbit despre viitorul său și a menționat că are un contract până în iunie 2027 și că nu se gândește să plece de la echipa de pe ”Allianz Arena”.

În ultimul meci al ”bavarezilor”, 2-2 cu Arsenal pe ”Emirates” în sferturile UEFA Champions League, Harry Kane a fost integralist și a reușit să marcheze în minutul 32.

”Viitorul meu este la Bayern Munchen. Am un contract valabil pentru patru ani. Îmi place aici. Sper să facem ceva special până la finalul sezonului. Dacă nu, sunt pregătit să revenim din vară”, a spus Harry Kane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

