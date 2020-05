Ea a facut-o campioana pe Bayern! :) Muza care il inspira pe ”magicianul” Kimmich

Prin super-golul marcat de Joshua Kimmich pe terenul rivalei Borussia Dortmund, Bayern Munchen a obtinut o victorie (1-0) aproape decisiva in lupta pentru titlul de campioana in Bundesliga.

Ca orice jucator de top care se respecta, internationalul german de 25 de ani are si o partenera pe masura. Cu 3 ani mai in varsta, Lina Meyer nu respecta insa prototipul divelor sexy care stau in spatele fotbalistilor. Astfel, cei doi au o legatura sentimentala usor atipica, discreta, aparitiile din presa si din spatiul virtual fiind extrem de rare.



Joshua Kimmich si-a cunoscut iubita in 2013, pe cand evolua la RB Leipzig, iar Lina era o studenta la drept care lucra la magazinul oficial al clubului.

Ulterior, in 2015, ”Josh” a facut pasul cel mare in cariera, transferandu-se la la Bayern, pentru ca Lina sa-l urmeze la Munchen doi ani mai tarziu, dupa ce si-a terminat studiile. Chiar daca nu si-au oficializat inca relatia, au devenit pentru prima data parinti in vara anului trecut.