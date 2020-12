Lovitura GREA pentru Borussia Dortmund! Haaland s-a accidentat si poate fi inlocuit de un fotbalist de 16 ani

Borussia Dortmund a terminat la egalitate meciul de pe teren propriu contra lui Lazio, scor 1-1.

Eling Haaland (20 de ani) a fost lasat in afara echipei lui Dortmund pentru confruntarea de miercuri seara cu Lazio din cauza unei accidentari serioase.

Atacantul poate lipsi pana la patru saptamani din cauza unor probleme musculare, iar anul 2020 este incheiat pentru norvegian. Lucien Favre a declarat inaintea partidei de Champions League ca a gresit deoarece nu i-a dat mai mult timp de odihna lui Haaland, iar efortul s-a resimtit.

"Haaland va lipsi pana in luna ianuarie. Probabil ca a jucat prea mult. Am crezut ca nu va fi foarte grav la inceput", a declarat antrenorul, citat de goal.com.

Daca la partida cu Lazio au evoluat Bellingham (17 ani), Reyna (18 ani) sau Morey (20 de ani), in teren va putea sa-si faca loc si Youssofa Moukoko, ca inlocuitor al lui Haaland. Fotbalistul in varsta de 16 ani are cifre explozive la grupele de juniori, iar in urma cu mai putin de o luna a devenit cel mai tanar debutant din istoria campionatului german, la 16 ani si o zi.

Dortmund va urma sa aiba alte sase meciuri in luna decembrie, in care va juca in numai putin de 5 deplasari. Haaland era golgeter-ul echipei cu 17 goluri in 14 meciuri in toate competitiile.