Anuntul ZILEI in Germania! Lucien Favre a fost demis de la Dortmund dupa infrangerea rusinoasa cu Stuttgart!

Borussia Dortmund a avut un meci de cosmar impotriva celor de la Stuttgart in Bundesliga.

Fara Haaland, accidentat, Borussia a fost zdrobita cu 5-1 pe teren propriu in fata lui VFB Stuttgart. La pauza scorul a fost de 1-1, dar la reluarea partidei lucrurile au luat o intorsatura groaznica pentru echipa lui Favre. VFB a inscris de 3 ori in 11 minute, iar golul de 5-1 a fost marcat in prelungiri.

In urma catastrofei de sambata, conducerea clubului a decis sa-l demita pe antrenorul Lucien Favre, conform publicatiei SPORT BILD. Favre era din 2018 la echipa germana, iar cu Dortmund a reusit sa castige o Supercupa a Germaniei in 2019.

BREAKING: Dortmund have sacked head coach Lucien Favre, according to @BILD_Sport pic.twitter.com/XLN8m2rbtw — 433 (@433) December 13, 2020