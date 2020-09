De necrezut! Un fotbalist al lui Hamburg a urcat in tribune si a vrut sa il rupa cu bataia pe un suporter! Se putea termina URAT: restul fanilor au intervenit

Hamburg a fost eliminata din Cupa Germaniei, dupa ce Dinamo Dresda a invins-o cu 4-1 pe teren propriu.

La finalul jocului, unul dintre fotbalistii echipei oaspete nu si-a mai putut controla nervii si a avut o iesire care putea avea rezultate mult mai grave.

In timpul interviurilor de dupa meci, Toni Leistner, fundasul central al lui Hamburg, a fost injurat din tribune de catre fanii lui Dresda.

Fotbalistul a plecat de la interviu si s-a urcat in tribune pentru a-i aplica o corectie unuia dintre fani. La scurt timp au intervenit mai multi suporteri care l-au impins pe fundasul lui Hamburg si conflictul s-a incheiat fara incidente grave.

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu