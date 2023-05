Cristiano Ronaldo, prioritatea unui gigant al Europei! Au început tratativele 

La începutul acestui an, după despărțirea de Manchester Untied, Cristiano Ronaldo (38 ani) a fost ademenit de Al-Nassr cu un salariu anual de 200 de milioane de euro. În campionatul Arabiei Saudite, pe lângă cel mai mare venit al unui atlet din istorie, deținătorul a 5 Baloane de Aur a izbutit să marcheze 13 goluri în 13 meciuri, reușind să ofere și două pase decisive.

Înainte de a semna cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a fost în discuții cu Bayern Munchen. Numai că pretențiile salariile ale superstarului erau cu mult peste ce oferea campioana Germaniei. Doar că, de data aceasta, bavarezii sunt ajutați de Marcus Schon, un miliardar german, care vrea să-l vadă pe atacantul portughez pe Allianz Arena din sezonul viitor. Potrivit publicației Abendzeitung, omul de faceri i-ar fi trimis un mail lui Oliver Kahn, directorul executiv al clubului, în care se angajează să plătească o sumă de transfer în schimbul lui Ronaldo sau să-i achite salariul, în cazul în care va fi împrumutat.

„Este de imaginat că ne-am putea angaja la o taxa de transfer sau să plătim excesul de salariu peste o sumă de bază dacă, în mod clar, compania noastră este identificată în mod clar ca facilitatorul tranzacției”, este un pasaj din mail-ul trimis de Marcus Schon lui Oliver Kahn.

După eșecul usturător cu Manchester City, din sferturile UEFA Champions League, Oliver Kahn a mărturisit că Bayern Munchen este în căutarea unui atacant. Pentru că, în prezent, Thomas Tuchel are un singur „nouar” la dispoziție: pe Choupo-Moting (34 ani), iar când vârful camerunez a fost indisponibil, tehnicianul neamț a apelat la Serge Gnabry (27 ani) sau Sadio Mane (31 ani) pentru poziția de atacant central.

„Am văzut un atacant aseară, dar, din păcate, nu juca pentru noi (n.r. - Erling Haaland). Nu sunt foarte mulți atacanți ca Lewandowski”, ar fi spus Oliver Kahn, directorul general al bavarezilor, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

