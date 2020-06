Cel mai TANAR marcator din istoria Bundesligii! Cine este noua SENZATIE de la Leverkusen

Dupa Kai Havertz, un nou pusti de la Bayer face show si stabileste noi recorduri.

Cosmin Craciun

Florian Wirtz a devenit in acest weekend cel mai tanar marcator din istoria Bundesliga, dupa ce a inscris in poarta lui Manuel Neuer. La doar 17 ani si 34 de zile, Wirtz a doborat recordul pe care il detinea Nuri Sahin inca din 2005, cand avea 17 ani si 82 de zile si era legitimat la Borussia Dortmund. Chiar daca Leverkusen, echipa sa, a fost invinsa cu 4-2 acasa de catre Bayern Munchen, pentru Florian Wirtz data de 6 iunie 2020 va fi intotdeauna o zi de sarbatoare. Iata tot ce trebuie sa stii despre noua senzatie din Germania!

Cel mai tanar debutant din istoria lui Bayer Leverkusen

Pe langa recordul doborat cu ocazia meciului de sambata, Wirtz a mai stabilit o reusita impresionanta in acest sezon. El a devenit cel mai tanar debutant din istoria lui Bayer cand avea doar 17 ani si 15 zile. S-a intamplat in partida castigata de echipa din Leverkusen cu 4-1 contra lui Werder Bremen. Detinatorul recordului, la momentul respectiv, era chiar Kai Havertz, colegul lui Wirtz care este dorit de Real Madrid.

Si-a facut junioratul la Koln

Nascut in Brauweiler, o localitate din nordul Kolnului, Wirtz a inceput fotbalul la un club local si apoi a ajuns la 1. FC Koln. Fosta echipa a romanlui Alexandru Ionita l-a adus in academia sa pe cand Wirtz avea doar 7 ani. A crescut jucand pe postul de mijlocas ofensiv si a fost descris de cotidianul local Kolner Express ca fiind “cel mai bun mijlocas produs de club in ultimii 30 de ani”.

Campion al Germaniei la U17

Inainte de a ajunge la Leverkusen, Wirtz a fost esential in traseul pe care echipa U17 a celor de la FC Koln l-a avut in 2019 in campionatul german dedicat respectivei categorii de varsta. Cu ajutorul lui Wirtz, care a inscris in semifinala contra lui Bayern si a fost integralist si in finala jucata contra lui Dortmund, Koln a castigat titlul de campioana U17, anul trecut.

Dorit de marile forte ale Germaniei

Evolutiile sale din 2019 au atras atentia celor mai importante cluburi din Germania. Bayern Munchen, Borussia Dortmund si RB Leipzig l-au dorit pe Wirtz, insa acesta a ajuns la Leverkusen in luna ianuarie a acestui an. Chiar si campioana Europei, Liverpool, s-a interesat de tanarul mijlocas.

Cum l-a convins Leverkusen

Rudi Voller, directorul sportiv al “Aspirinelor” a explicat cum a fost atras Wirtz sa semneze cu Bayer: “I-am prezentat beneficiile sportive pe care le poate obtine daca vine aici si i-am prezentat si traseul unor oameni precum Kai Havertz, Jualin Brandt sau Benjain Henrichs, jucatori care au avut sansa de a evolua alaturi de noi in Champions League de la varste fragede”. In prezent pe locul 5, Leverkusen pastreaza inca sanse foarte bune sa evolueze in viitoarea editie a Champions League, pentru ca se afla la egalitate de puncte cu echipa de pe 4, Borussia Monchengladbach.

In urmatoarea etapa, Bayer poate trece pe loc de UCL, pentru ca Gladbach are o deplasare aproape imposibila, la Munchen, in timp ce “Aspirinele” vor juca la Schalke, echipa aflata intr-o forma dezastruoasa. Daca prezenta in UCL este incerta, Bayer poate fi sigura de calificarea in Europa League, astfel ca Wirtz are toate sansele sa isi faca debutul si intr-o competitie continentala.