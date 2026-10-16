Francezul a fost dorit de Real Madrid în vară, dar în cele din urmă a rămas la gruparea bavareză, cu care mai are contract până în 2029. Până își va stabili viitorul, Olise este foarte aproape de a semna cu un sponsor tehnic.

Michael Olise, aproape de a semna cu Nike!

Până acum, starul francez nu a avut un sponsor tehnic, deoarece a preferat să-și păstreze libertatea de a-și alege ghetele. Acum, Nike pare să-l fi convins să semneze un contract care îi va aduce milioane de euro în conturi, scrie Goal.com.

Dacă acordul va deveni oficial, Olise va reprezenta o adevărată lovitură de imagine pentru brand-ul american, ținând cont că Nike l-a pierdut recent pe Mbappe, care a ales să semneze cu On.

Printre preferințele lui Olise în materie de ghete era Nike Hypervenom Phantom III, un model lansat în urmă cu mai mulți ani, scos din producție încă din 2019. Starul lui Bayern Munchen cumpăra perechile de ghete online, iar uneori angaja artiști pentru a le personaliza.

Rămâne de văzut dacă Olise va accepta, în cele din urmă, să semneze cu Nike. Tot în această perioadă, Bayern Munchen încearcă să-l convingă să-și prelungească actualul contract pentru încă trei ani, adică până în 2032.

Olise, transferat în 2024 de Bayern Munchen

În vară, s-a vorbit că Olise ar putea fi transferat pentru o sumă-record în istoria fotbalului. Sunt șanse mari ca Bayern Munchen să ceară o sumă care să depășească recordul deținut de Neymar, transferat în 2017 de PSG de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.