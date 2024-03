Ce echipă va alege Julian Nagelsmann? ”Există șanse mari să semnez"

Julian Nagelsmann (36 de ani), unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul european, se află în centrul atenției în această perioadă. Cu contractul său cu naționala Germaniei expirând în curând, echipele de top se luptă pentru a-l aduce sub comanda lor.

În timp ce Barcelona și Manchester United și-au manifestat deja interesul pentru serviciile sale, Nagelsmann a recunoscut că Borussia Dortmund este, de asemenea, o opțiune. La o conferință de presă recentă, tehnicianul german a spus: ”Borussia? Trebuie să îi întrebați pe cei de la Dortmund, nu pe mine.”

