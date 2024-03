Jurgen Klopp, declarație războinică înainte de Sparta Praga - Liverpool (Pro Arena & VOYO, 19:45)

Liverpool face deplasarea în Cehia, pe stadionul ”epet ARENA” din Praga, pentru duelul cu Sparta. Trupa din Merseyside lasă acasă nouă jucători accidentați pentru meciul din Europa League.

Jurgen Klopp, declarație războinică înainte de Sparta Praga - Liverpool (Pro Arena & VOYO)

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit înainte de meciul cu Sparta Praga și a menționat cât de important e duelul cu cehii. De asemenea, tehnicianul neamț a semnalat faptul că nu prioritizează nicio competiție și că scopul e să confrunte toate meciurile în momentul în care se apropie.

”Jucăm un meci foarte important. Nu am fi câștigat Carabao Cup sau nu am fi avansat în semifinalele FA Cup dacă am fi prioritizat o competiție anume. Așa s-a întâmplat și în Europa League. Nu am făcut niciodată așa ceva. Ne-am confruntat cu fiecare meci pe care l-am avut”, a spus Jurgen Klopp, citat de Tuttomercatoweb.

Ultima dată când Liverpool a întâlnit-o pe Sparta Praga a fost în 2011, în șaisprezecimile Europa League, moment în care ”cormoranii” au câștigat cu 1-0 la general și au avansat mai departe în optimile competiției.

Programul meciurilor de joi de pe Pro Arena și VOYO din optimile Europa și Conference League