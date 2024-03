Marius Șumudică, „taxat” de turci după ultima declarație făcută în România

După meci, Marius Șumudică a declarat pentru Digisport că victoria fostului său club l-a bucurat foarte mult, deoarece echipa a fost construită de el în proporție de 80%.

„M-am bucurat foarte mult pentru victoria Gaziantepului, antrenorul venise de două-trei zile. M-am bucurat că a fost obținută pe un schelet de 80% jucători aduși de mine”, a spus "Șumi" pentru sursa citată mai sus.

Turcii, nemiloși cu „Șumi”

Declarațiile lui Șumudică i-au contrariat pe turci, care au ținut să-i amintească fostului antrenor al Gaziantepului că în momentul în care echipa nu mergea, susținea că nu el a făcut lotul.

"Această echipă nu este a mea, nu eu am format-o. Am auzit reacțiile fanilor care se întrebau de ce echipa nu joacă bine. Acum 3 ani, când eu eram antrenor, echipa juca mai bine, pentru că eu am construit-o", le-ar fi spus Șumudică turcilor în trecut.

Declarațiile contradictorii ale lui Șumudică au stârnit diverse reacții în rândul fanilor, care îl acuză pe antrenorul român că vrea să-și atribuie meritele pentru victoria echipei.