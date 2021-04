Borussia i-a gasit inlocuitor lui Haaland! Fotbalistul a reusit prestatii senzationale in Bundesliga in acest sezon

Borussia Dotmund i-a gasit inlocuitor lui Haaland.

Este vorba de varful portughez Andre Silva (25 de ani), anunta sport.de. Atacantul este legitimat la Eintracht Frankfurt.

Atacantul are un sezon excelent in Bundesliga. A marcat 24 de goluri in 29 de meciuri jucate in toate competitiile si este in revenire de forma, dupa o perioada moarta avuta la AC Milan.

Portughezul a adunat 16 goluri in 38 de meciuri pentru echipa nationala. Crescut de Porto (24 de goluri / 58 de meciuri),

Silva a mai evoluat pentru Sevilla (11/40) si AC Milan (10/41), inainte sa vina in Bundesliga. Acesta a fost imprumutat initial de AC Milan la Frankfurt, dar datorita evolutiilor excelente a fost cumparat definitiv la inceputul acestui sezon.