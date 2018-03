Avertisment pentru Manuel Neuer de la Low! E in pericol sa rateze Mondialul: "Este imposibil sa fie convocat daca nu joaca!"

Probabil cel mai bun portar din lume in ultimii 5 ani, Manuel Neuer a avut cel mai dificil sezon din cariera.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Manuel Neuer a jucat doar 3 meciuri de Bundesliga in acest sezon, portarul de 31 de ani fiind lovit de accidentari. Neuer si-a rupt piciorul in 3 randuri insa spera ca in luna aprilie sa poata reveni pe gazon.

Neuer a mers in cantonamentul nationalei Germaniei saptamana aceasta pentru a discuta cu selectionerul campioanei mondiale, Joachim Low. Acesta l-a avertizat ca risca sa nu fie prezent la turneul final din Rusia.



"Daca un jucator nu are niciun rol in pregatire, este foarte dificil sa fie convocat. Cand Manuel a venit la noi marti, impreuna cu antrenorul Andy Kopke si Doctorul Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt am avut o conversatie lugna cu el. Manuel are programul bine stabilit. Planul este sa joace pentru Bayern in acest sezon.



Doctorul m-a asigurat ca actuala conditie a cicatricei si modul in care se regenereaza oasele este exact cum trebuie si totul arata bine. Insa, in acest moment nu are voie sa se antreneze la maxim, se pregateste la 90% si spera sa creasca nivelul saptamana aceasta pentru a avea rezistenta.



Apoi tot va trebui sa reziste la antrenamente. Eu presupun si sunt optimist ca Manuel va fi prezent la Campionatul Mondial" a spus Joachim Low, citat de Four Four Two.