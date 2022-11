Bayern über alles! Echipa din Munchen este unica din istoria Champions League care a reușit asta

Bayern Munchen s-a impus și în ultima partidă din faza grupelor Champions League, 2-0 marți seara pe teren propriu cu Inter Milano (Pavard '32 și Choupo-Moting '72), și a ajuns la o performanță unică.

Astfel, bavarezii sunt unica echipă din istoria competiției care termină de trei ori faza grupelor cu victorii pe linie, 6 din 6!

Așa a făcut Bayern în sezonul 2019-2020 și în ultimele două ediții, 2021-2022 și 2022-2023, acum cu un golaveraj de vis, 18-2, într-o grupă din care au mai făcut parte Inter Milano (calificată și ea în optimile Champions League), FC Barcelona (care va merge în Europa League) și Viktoria Plzen (ultima, cu zero puncte).

În plus, trupa lui Julian Nagelsmann este singura care a reușit această performanță, 6 victorii din 6 posibile în grupe, în două sezoane consecutive.

