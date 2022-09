Bayern Munchen, al treilea egal consecutiv din Bundesliga. Campioana Germaniei, la egalitate de puncte cu alte patru echipe

După victoriile din primele trei etape, în care stabilise un golaveraj de 15-1, pentru campioana din Bundesliga au urmat trei meciuri consecutive în care a avut doar rezultate de egalitate, cea mai recentă echipă cu care a jucat fiind VfB Stuttgart.

Mathys Tel a deschis scorul în minutul 36, Fuhrich a egalait în minutul 57, iar Musiala a trecut-o din nou în avantaj pe Bayern în minutul 60.

Partida părea să se îndrepte spre un succes al bavarezilor, însă în minutul 93, de Ligt a comis un fault în careu, iar oaspeții au primit penalty, transformat de Guirassy, meciul încheindu-se la egalitate, scor 2-2.

După acest rezultat, Bayern Munchen este lider în Bundesliga, cu 12 puncte, urmată de Hoffenheim, Freiburg și Borussia Dortmund, cu același punctaj.

