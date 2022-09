Fotbalistul Mathys Tel a devenit, miercuri seară, cel mai tânăr marcator din istoria clubului Bayern Munchen, el înscriind în Cupa Germaniei, la meciul din primul tur cu Viktoria Koln, câştigat de bavarezi cu scorul de 5-0.

Tel a marcat în minutul 45+1 al partidei de miercuri, la vârsta de 17 ani şi 126 de zile, scrie news.ro.

Celelalte goluri au fost înscrise de Gravenberch (’35), Mane (’53), Musiala (’67) şi Goretzka (’82).

Precedentul record de cel mai tânăr marcator din istoria Bayern Munchen îi aparţinea lui Jamal Musiala (17 ani, 205 zile).

Tel este un atacant francez cu origini în Guadelupa, campion european Under 17 în acest an, transferat de Bayern în această vară de la Rennes pentru suma de 28,5 milioane de euro.

După două meciuri în Bundesliga în care a intrat de pe bancă, el a fost titularizat în premieră în meciul de Cupă cu Viktoria Koln.

Mathys Tel becomes the youngest competitive goalscorer in @FCBayernEN history - and how! ????⚽#DFBPokal #VIKFCB pic.twitter.com/1tgZJQ8bYo