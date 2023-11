"Timp de mulţi ani, căpitanul Manuel Neuer, în vârstă de 37 de ani, şi Sven Ulreich, în vârstă de 35 de ani, au fost mâinile de încredere ale FC Bayern - şi aşa vor rămâne. Clubul a prelungit acum contractele fiecăruia dintre ei cu câte un an, până la 30 iunie 2025", a precizat gruparea bavareză.

Manuel Neuer s-a declarat încântat de prelungirea contractului. "Mă bucur că rămân la FC Bayern pentru încă un an. După lunga mea accidentare, am revenit în plină formă. Este o plăcere imensă pentru mine să fiu pe teren cu această echipă. Sunt sigur că, împreună cu fanii, ne putem atinge marile obiective în următorii ani - şi, evident, finala Ligii Campionilor din 2025 la München este unul dintre ele. Faptul că îl am încă pe Sven alături de mine face ca acest lucru să fie şi mai frumos", a spus el.

Cariera lui Manuel Neuer

Manuel Neuer a ajuns la Bayern Munchen de la FC Schalke 04 în 2011 şi este căpitanul echipei din 2017.

El a reuşit de două ori cu FC Bayern (2013, 2020) tripla Liga Campionilor, Bundesliga şi Cupa Germaniei, precum şi câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor de două ori, în aceiaşi ani. A fost campion în Bundesliga de 11 ori şi a câştigat Cupa Germaniei de şase ori.

În total, a jucat 494 de meciuri în tricoul lui Bayern şi ar putea să-l egaleze pe Bastian Schweinsteiger (500) în clasamentul all-time al meciurilor jucate, până la sfârşitul anului. Neamțul este, de asemenea, cel mai selecţionat portar al Germaniei (117 meciuri) şi a făcut parte din echipa care a câştigat Cupa Mondială în 2014.