Alphonso Davies, la Real Madrid?! Ce a spus agentul său

Fotbalistul de origine nord-americană a venit în Europa în iarna lui 2019. Vancouver l-a cedat pe Alphonso Davies la Bayern Munich pentru 14 milioane de euro, și de atunci Davies a devenit unul dintre cei mai prolifici fundași stânga ai lumii.

Agentul câștigătorului de Champions League cu Bayern Munchen a vorbit despre interesul exprimat de cluburile din Premier League pentru jucătorul canadian: ”Mai multe echipe sunt interesate. Sunt sigur că Real Madrid este unul din cluburile care ar dori să-l semneze pe Alphonso. De asemenea, multe cluburi din Premier League sunt interesate. Toate vor unul dintre cei mai buni fundași stânga ai lumii. Vom vedea ce se va întâmpla.”

