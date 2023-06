A plecat de la Dortmund și semnează cu Bayern! Când e programată vizita medicală

El va ajunge la Munchen din postura de jucător liber de contract, înțelegerea sa cu „der scwarzgalben” urmând să expire la finalul lui iunie.

Săptămâna viitoare, fundașul portughez va călători la Munchen pentru vizita medicală și pentru a semna cu Bayern.

Guerreiro a jucat la Dortmund 7 ani, timp în care a strâns 224 de meciuri pentru echipa de pe Signal Iduna Park, marcând 40 de goluri și oferind 50 de pase decisive. În acest sezon de Bundesliga, internaționalul portughez a înscris de 4 ori și a dat 12 assist-uri.

Raphäel Guerreiro will travel to Munich next week but documents have already been checked by his agents. Deal will be valid until 2026. ????✅ #FCBayern

Medical tests booked, as revealed today. No Atlético Madrid move, Guerreiro will play for Bayern.

