VIDEO | Dribling FABULOS al lui Neymar in ultima victorie a PSG-ului! Adversarul s-a BLOCAT in fata lui: cum a putut sa il depaseasca

Neymar a reusit o faza superba in victoria PSG-ului, scor 2-0 in deplasare la Reims.

PSG a reusit a treia victorie consecutiva in Ligue 1, dupa ce s-a impus cu 2-0 in deplasare la Reims.

Mauro Icardi a fost marcatorul ambelor goluri ale parizienilor, insa Neymar a reusit una dintre cele mai frumoase faze ale meciului.

Brazilianul si-a depasit adversarul cu un 'elastico' si acesta a ramas pur si simplu intepenit in fata magiei reusite de Neymar.

¡QUÉ VIVA EL FÚTBOL NEYMAR! ????

pic.twitter.com/lzL3yGRIcA — Error Arbitral (@ErrorArbitral) September 27, 2020

PSG a urcat pe 7 in Franta, cu 9 puncte dupa primele 5 partide. Lider in Ligue 1 este Rennes, care are 13 puncte din tot atatea meciuri.

