Norvegia, REGINA EUROPEI dupa o FINALA NEBUNA cu Franta! Al optulea trofeu din istorie pentru scandinave

Norvegia a castigat finala Campionatului European din Danemarca, in fata Frantei, 22-20!

Principala favorita inca de la inceputul turneului si-a adjudecat trofeul pentru a opta oara in isotire. Frantuzoaicele au inceput meciul in forta, insa Norvegia si-a intrat in ritm rapid, iar la pauza au intrat cu un avantaj de 4 goluri fata de Franta, dupa ce au condus cu cate 4-5 goluri mai bine de jumatate de repriza.

In a doua repriza, frantuzoaicele au fost aproape de o 'minune', revenind spectaculos de la 16-11 pentru Norvegia, iar pana aproape de final, cele doua au mers cot la cot! Mork, care a reusit 4 goluri din 8 aruncari in finala, a iesit la rampa in cele mai importante momentele ale meciului, iar Norvegia a resuit sa se impuna.