Vești bune de la Paris! Lionel Messi se gândește la prelungirea contractului cu PSG

În urma succesului cu Olanda, din sferturile Campionatului Mondial, Argentina și-a asigurat locul în semifinalele competiției. Acolo o va întâlni pe Croația, pe 13 decembrie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Până acum, Lionel Messi (35 ani) a fost „motorul” sud-americanilor. Deținătorul a 7 Baloane de Aur a marcat 4 goluri și a oferit două pase decisive în cele 5 meciuri de la Campionatul Mondial.

Lionel Messi se gândește să mai joace la PSG

În ciuda evoluției bune de la turneul final din Qatar, contractul lui Lionel Messi cu PSG expiră în vara acestui an. Spre deosebire de primul an pe Parc des Princes, argentiniantul are cifre extraordinare. În 19 meciuri disputate în toate competițiile a marcat 12 goluri și a oferit 14 pase decisive. Iar jurnalistul Hadrien Grenier precizează să superstarul se gândește să amâne un transfer în MLS și este tentat să-și prelungească angajamentul cu PSG.

„O prelungire a contractului cu PSG este opțiunea cea mai probabilă pentru Lionel Messi! Încă se estimează la un nivel înalt și vrea să amâne plecarea în Statele Unite. Mai ales că familia sa este fericită la Paris, iar atmosfera cu ceilalți coechipieri este foarte bună”, a fost mesajul postat de Hadrien Grenier pe contul oficial de Twitter.

Controversă după ce Kylian Mbappe l-a numit GOAT pe Cristiano Ronaldo

În comentariul său, Kylian Mbappe a publicat trei emoticoane: o coroană, un salut și GOAT (n.r - Greatest Of All Time - cel mai bun din toate timpurile). Reacția fotbalistului de la PSG a strâns aproape un milion de aprecieri, dar și circa 20.000 de comentarii.

Deși mulți fani au apreciat comentariul lui Mbappe, au existat numeroase persoane care au contestat reacția fotbalistului francez, având în vedere că la PSG joacă alături de Lionel Messi, marele rival al lui Cristiano Ronaldo.

„Ai uitat că joci cu Messi?”, „Messi nu va fi fericit să vadă asta”, „Mbappe chiar visează ca PSG să îl aducă pe CR7”, au fost cele mai întâlnite comentarii după mesajul fotbalistului, potrivit Marca.

Totuși, admirația lui Mbappe pentru Ronaldo este cunoscută încă de dinainte ca francezul să joace în aceeași echipă cu Messi. Kylian a dezvăluit în mai multe interviuri că în copilărie avea în cameră postere cu starul portughez, existând și o fotografie celebră în acest sens.

„Mi-a marcat copilăria. Aveam postere cu el în camera mea. Este un jucător pe care l-am adorat. Avea un talent de bază, dar cu toată munca pe care a oferit-o s-a transformat într-o legendă", a afirmat Mbappe despre Cristiano Ronaldo, la TF1, citat de News.ro.