"E a treia sau a patra solutie la nationala!" Florinel Coman trebuia vandut in SUA! Ce spune fostul selectioner de transferul lui 'Mbappe'

Victor Piturca, fostul selectioner al Romaniei, a vorbit despre transferul lui Florinel Coman in SUA.

Florinel Coman a avut o oferta de 9 milioane de euro din MLS, de la Orlando City, anunta impresarul fotbalistului in urma cu cateva zile.

Victor Piturca, fostul selectioner al Romaniei, este de parere ca oferta trebuia acceptata, suma primita fiind una foarte buna:

"Pentru el, cel mai important este sa mearga acolo unde este dorit si unde castiga bani multi. Aceasta suma de 9 milioane mi se pare foarte, foarte mare. Cred ca daca cei de la FCSB au avut aceasta suma, e pacat ca nu l-au lasat sa plece.

In sfarsit, acum poate are noroc sa ia bani mai multi pe el. Dar in conditiile cu care ne confruntam azi este destul de dificil sa mai fie sume asa mari, mai ales pentru jucatori din Romania. Pentru el, ca jucator, ar fi fost un club bun acolo, dar depindea tot de el sa creasca, sa joace si sa aiba performante", a spus Victor Piturca pentru Telekom Sport.

"Coman trebuie sa ajunga titular la echipa nationala, deocamdata e solutia a treia sau a patra"

Victor Piturca este de parere ca o mutare in SUA nu i-ar fi diminuat sansele ca in viitor sa poata prinde un transfer la un club puternic din Europa si totul ar fi depins de el:

"Credeti ca daca pleaca in SUA, nu poate fi adus in Europa, pe urma? Ba da, poate fi adus. Jucatorii valorosi sunt urmariti peste tot. Ar fi putin dificil, dar cand ai nevoie de un jucator, il aduc indiferent unde joaca. Il aduci sa joace si la echipa nationala. Insa Coman trebuie sa ajunga titular la echipa nationala. Deocamdata, din ce vad eu e solutia a treia sau a patra. A fost si problema asta cu intreruperea campionatului, pentru ca poate Coman crestea mai mult in aceasta perioada", a mai spus fostul selectioner al Romaniei.