ULTIMA ZI DE TRANSFERURI | PSG anunta doua achizitii pe ultima suta de metri! Cine vine la campioana Frantei

PSG anunta doua transferuri in ultima zi de mercato.

Antrenorul celor de la PSG, Thomas Tuchel, a anuntat doua transferuri pentru ziua de 31 august.

Campioana Frantei ar urma sa anunte astazi transferurile fundasului stanga Juan Bernat de la Bayern Munchen si atacantului camerunez Eric Maxim Choupo-Moting de la Stoke.

Juan Bernat are 25 de ani si a jucat 111 meciuri la Bayern, marcand 5 goluri, iar Eric Maxim Choupo-Moting are 29 de ani si daca ajunge la PSG inseamna ca renunta la Stoke dupa mai putin de un sezon. El a marcat 5 goluri in 32 de meciuri.

PSG a reusit in aceasta vara sa-i aduca pe Gianluigi Buffon si Thilo Kehrer.