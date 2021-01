SECRETUL a iesit la iveala. Dezvaluirea INTIMA facuta de una dintre VEDETELE lumii. De ce prefera femeile in locul barbatilor

Cantareata americana Miley Cyrus (28 de ani) a vorbit mai deschis ca niciodata despre bisexualitatea sa, recunoscand ca e atrasa mai mult de femei.

Miley Cyrus e una dintre cele mai apreciate artiste de peste Ocean, dar in acelasi timp si una dintre cele mai controversate, in special din cauza orientarii sale sexuale. Inca de la 14 ani, ea si-a facut publica atractia pentru ambele sexe, iar de-a lungul timpului a fost cuplata atat cu barbati cat si cu femei.

Ultimele declaratii date de Miley in legatura cu acest subiect delicat sunt insa cu adevarat incendiare. "Toata lumea isi da seama ca sanii sunt mai frumosi si mai maiestuosi decat testiculele. De asta relatia cu o femeie are mai mult sens pentru mine", a declarat cantareata in presa de peste Ocean. Continuand pe aceeasi linie, s-a referit in mod direct si la organul genital masculin: "Sunt doar niste sculpturi, niste piese de arta. Nici nu ma intereseaza foarte mult, e ceea ce simt cu adevarat. Si ma simt foarte bine asa".