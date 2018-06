Transfer total neasteptat pregatit de PSG! Un jucator din liga secunda este dorit langa Neymar si Mbappe

Cei de la PSG sunt gata sa cumpere cu 22 de milioane de euro un fost jucator de la Barcelona.

Paris Saint-Germain se pregateste de un nou sezon care se anunta mult mai dificil pentru echipa lui Thomas Tuchel. Campioana Frantei este obligata sa vanda jucatori de aproximativ 60 de milioane de euro, insa suma va mai creste deoarece PSG cauta sa aduca alti jucatori in schimb, pe sume mai mici.

Prima tinta pentru sezonul viitor este Adama Traore, de la Middlesbrough. Acesta are o clauza de reziliere de 22 de milioane de euro iar PSG vrea sa o activeze, anunta Arab News. Adama Traore a fost crescut de Barcelona insa nu a impresionat in primul sau sezon in Premier League.

Dupa ce Middlesbrough a retrogradat in Championship si a venit Tony Pulis pe banca lui Boro, Adama Traore a reusit sa impresioneze, fiind cel mai bun jucator al echipei - a incheiat sezonul cu 5 goluri si 10 assist-uri, aproape toate venind dupa ce a ajuns Pulis la echipa. Adama Traore este unul dintre cei mai rapizi jucatori din Anglia, reusind un sprint cu viteze de 34km/h cand Boro juca in Premier League.