Capul de afiș este duelul dintre Strasbourg și PSG, programat de la ora 18:15. Campioana Franței vine după o victorie importantă în Champions League, scor 4-2 cu Manchester City, și are cinci victorii consecutive în toate competițiile. În campionat, PSG ocupă locul 6, cu 11 puncte, în timp ce Strasbourg este pe poziția a 12-a, cu 7 puncte.

De la ora 21:45, Lille, ocupanta locului secund, cu 13 puncte, întâlnește Brest. Tot de la aceeași oră, Troyes și Lens se duelează într-o altă partidă din etapa de Ligue 1.

Strasbourg - PSG