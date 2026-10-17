LIVE VIDEO Strasbourg - PSG, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 18:15! Alte două meciuri tari se joacă astăzi în Ligue 1

Strasbourg - PSG, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 18:15! Alte două meciuri tari se joacă astăzi în Ligue 1 Ligue 1
SPORT.RO
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Trei partide interesante din Ligue 1 sunt programate astăzi, toate transmise în direct pe VOYO și VOYO SPORT 1. 

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Capul de afiș este duelul dintre Strasbourg și PSG, programat de la ora 18:15. Campioana Franței vine după o victorie importantă în Champions League, scor 4-2 cu Manchester City, și are cinci victorii consecutive în toate competițiile. În campionat, PSG ocupă locul 6, cu 11 puncte, în timp ce Strasbourg este pe poziția a 12-a, cu 7 puncte.

De la ora 21:45, Lille, ocupanta locului secund, cu 13 puncte, întâlnește Brest. Tot de la aceeași oră, Troyes și Lens se duelează într-o altă partidă din etapa de Ligue 1.

Strasbourg - PSG

Lille - Brest

Troyes - Lens

  • Toate cele trei meciuri pot fi urmărite în direct pe VOYO și VOYO SPORT 1.
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