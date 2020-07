Seicii de la Manchester City vor sa mai cumpere un club! Unde vor sa arunce cu milioane arabii

City Football Group (CFG), companie care detine Manchester City, este in tratative cu echipa Troyes, pentru a prelua clubul, informeaza presa franceza.

In acest moment clubul evolueaza in al doilea esalon al fotbalului francez si este evaluat la peste 7 milioane de euro.

Cei de la City doresc sa mai adauge inca un club in portofoliu pentru a le da posibilitatea jucatorilor tineri de a evolua.

Societatea detine cluburi de pe intregul mapamond: New York City FC (SUA), Yokohama Marinos (Japonia), Girona (Spania), Melbourne FC (Australia), Club Atletico Torque (Uruguay), Mumbai City FC (India) si Sichuan Jiuniu FC (China).

Daca afacerea se va concretiza, Troyes va deveni a zecea echipa detinuta de arabi.

Nancy Lorraine este pe locul 14 in Ligue 2 cu 33 de puncte, avand 8 puncte peste zona locurilor retrogradabile. In trecut au mai existat tentative de preluare a clubului de la investitor din China, dar afacerea nu a fost finalizata.

Echipa are in palmares o Cupa a Frantei, castigata in 1978 si o Cupa a Ligii Frantei, din 2006.

Tweet Franta city troyes Citeste si: