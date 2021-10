Rivalitate până la...Messi! :) Un fan de-ai lui Marseille, cel mai bun fundaș al serii! A oprit faza de atac a PSG-ului 

Meciul a fost unul cu adevărat incendiar, în special în tribune, acolo unde ultrașii deja cunoscuți ai lui Marseille au făcut spectacol pe toată durata partidei. Nu au lipsit torțele, coregrafiile, dar nici huiduielile specifice, forțele de ordine fiind nevoite să intervină, mai ales în momentele în care PSG obținea cornere.

Cu toate astea, unii fani au uitat de rivalitate în fața lui Leo Messi. Prezența sa de pe teren nu a fost întâmpinată la fel de agresiv de către suporteri, iar în minutul 73 a avut loc un moment neașteptat.

Pe o fază de atac a lui Paris Saint-Germain, avându-l chiar pe superstarul argentinian în prim-plan, un fan de-ai lui Marseille a sărit pe teren și a alergat până aproape de careul propriei echipe, în dorința de a se apropia de Messi. Suporterul a reușit astfel să oprească atacul lui PSG și a reușit să îl și atingă pe fotbalist, care a reacționat calm, lăsând forțele de ordine să escorteze fanul în afara terenului.

???? - A Marseille fan just invaded the pitch to stop Messi's attack ????pic.twitter.com/diIxjkFdcS