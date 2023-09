Rapid l-a refuzat în vară, iar acum semnează cu o echipă de top din Ligue 1!

Salvatore Sirigu (36 de ani) ar fi fost în Giulești la meciul dintre Rapid și Petrolul (0-2), dar mutarea nu s-a concretizat.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a spus că giuleștenii nu-și doresc alt portar pentru a-i face concurență lui Horațiu Moldovan, astfel că italianul a rămas în continuare liber de contract.

După ce s-a zvonit că este foarte aproape de Lorient, Sirigu pare să fi bătut palma cu o altă echipă din Ligue 1. OGC Nice a ajuns la un acord cu fostul portar al lui PSG, notează jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

Salvatore #Sirigu to #OGCNice is at the final stage as a free agent. Agreed personal terms for a contract until 2024. #Nice have overtaken #Lorient in the race to sign the former PSG’s goalkeeper. #transfers