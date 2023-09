Șefii clubului au fixat un obiectiv îndrăzneț pentru acest an, dar nu au avut parte de startul dorit de sezon. Rapid și-a revenit, cu trei victorii consecutive, și a urcat pe locul trei în Superliga României.

Parcursul echipei lui Cristiano Bergodi i-a dat încredere lui Dan Șucu, acționarul majoritar din Giulești, care crede că Rapid ar putea câștiga titlul încă din acest sezon.

De asemenea, Șucu spune că în sezonul următor Rapid își propune participarea într-o cupă europeană.

Dan Șucu: ”Sunt convins că echipa noastră e puternică”

„Îmi pare bine că echipa e din ce în ce mai puternică, eu cred că echipa are șanse serioase pentru a câștiga titlul chiar de anul acesta. Dorința am avut-o, dar trebuie să și poți. Părerea mea este că putem. Sunt convins că echipa noastră e puternică.

(...)

Ar fi frumos ca în următorul an să fim și noi în preliminarii sau în grupe de cupe europene. Să ne ocupăm ca fiecare dintre ele să le îndeplinim. Eu mă aștept ca în viitorul foarte apropiat să vedem surprize chiar frumoase. Pentru noi, la Rapid, fiecare an în care nu participăm într-o cupă europeană e un an pierdut. E extrem de important pentru noi ca la anul să participăm într-o cupă europeană”, a spus Dan Șucu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Dan Șucu, despre șansele Rapidului la titlu

După opt etape, Rapid se poate lăuda cu cel mai bun atac din campionat, cu 18 goluri marcate, la egalitate cu FCU Craiova.

În următoarea rundă, giuleștenii se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul, după care va urma partida de pe teren propriu cu CFR Cluj.