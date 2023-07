PSG s-a decis și plătește clauza de reziliere pentru un nou transfer spectaculos

După ce a rezolvat nu mai puțin de șase transferuri, Paris Saint-Germain ”forțează” un transfer spectaculos pentru o sumă ”modestă”, având în vedere sumele care se plătesc în ziua de astăzi în mercato.

PSG are o clauză specială în contractul cu PSV pentru Xavi Simons (20 de ani), potrivit căreia îl poate transfera pe olandezul cedat gratis la Eindhoven pentru șase milioane de euro.

Parisul s-ar fi decis să plătească suma de șase milioane de euro, ce reprezintă clauza de cumpărare definitivă a lui Xavi Simons de la PSV Eindhoven. Campioana Franței i-ar fi înștiințat deja pe olandezi cu privire la decizia luată.

Acum, decizia finală este în mâinile lui Xavi Simons. Dacă puștiul-minune al Olandei ar vrea să se întoarcă la Paris, atunci transferul va fi iminent.

În această perioadă, parizienii încearcă să-l convingă pe Simons să revină, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

More on Xavi Simons. Understand PSG have sent formal communication to PSV Eindhoven confirming they’ve triggered €6m buy back clause ???????????????? #PSG

Again, it ONLY depends on Simons final decision — the player decides.

PSG are pushing and trying to agree personal terms with Xavi.