PSG, gata de un transfer spectaculos! De ce depinde totul

Xavi Simons (20 de ani) a fost cedat de PSG în țara sa natală, Olanda, la PSV Eindhoven, unde a avut cifre excepționale. În 48 de partide a marcat de 22 de ori și a oferit 12 pase decisive, în toate competițiile.

Prestațiile sale au atras atenția la Paris, având în vedere că PSG beneficiază și acum de o clauză specială în contractul cu PSV Eindhoven, potrivit căreia îl poate transfera pe Xavi Simons pentru ”doar” șase milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

PSG €6m clause for Xavi Simons can be only activated in July (1-31st). ????????????????

Paris Saint-Germain are obviously set to trigger the clause for a player worth x8 that value… but Xavi has to decide, he’s the only one with power in this story.

Project/guarantees will be crucial.