PSG s-a decis și a activat clauza pentru transfer!

Parizienii și-au ”betonat” compartimentul ofensiv cu transferul lui Goncalo Ramos (22 de ani), atacantul de la Benfica Lisabona, care a făcut senzație și la naționala Portugaliei.

Ramos a marcat doar două goluri în 15 partide pentru campioana Franței, dar a reușit să convingă, astfel că șefii clubului au decis să-i activeze clauza de transfer definitiv, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

PSG va plăti 65 de milioane de euro în primă fază pentru Goncalo Ramos, dar la această sumă se pot adăuga și eventuale bonusuri, în funcție de performanțele fotbalistului, care pot aduce încă 15 milioane de euro în conturile portughezilor.

