La doar 63 de ore de la finală, Kylian Mbappe a revenit la baza de antrenament a celor de la Paris Saint-Germain. Filmat, starul parizienilor a salutat respectuos la intrare și a părut că încă nu a trecut peste finala de duminică seară, mai ales că a reușit să marcheze un hat-trick.

Just 63 hours after the World Cup final, Kylian Mbappé has already returned at training with Paris Saint-Germain today morning. Mentality ✊???????????? #PSG

???? @PSGpic.twitter.com/OCdLzhvfcl