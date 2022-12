După petrecerea de pomină din Buenos Aires, unde au fost aproximativ patru milioane de oameni pe străzi pentru a se bucura pentru succesul de la Cupa Mondială alături de jucătorii argentinieni, Lionel Messi a zburat la Rosario, orașul său natal.

Familia și apropiații au ajuns acolo în urmă cu o zi, iar starul lui PSG urmează să își petreacă sărbătorile alături de cei dragi în Argentina, având vacanță până la începutul lunii ianuarie.

După ce a aterizat pe aeroportul din Rosario, unde a fost așteptat de zeci de fani, Lionel Messi s-a îndreptat spre locuința sa, cu mașina, însă s-a dovedit o misiune dificilă în a ajunge efectiv în casă, fiind întâmpinat de mii de fani.

A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a elibera strada, timp în care suporterii i-au scandat numele și i-au mulțumit pentru performanța realizată cu Argentina.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

????️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l